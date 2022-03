Hohe Inflation, große Wirkungen

Die seit Jahrzehnten höchste Inflation und die Ukraine-Russland-Krise schlagen sich auf die Anlegerstimmung nieder. Einen Situations­bericht und einen Ausblick gibt Roland Rupprechter, MBA.

Teure Gebrauchtwagen

Die gestiegenen Stellenwechsel, die meist mit höheren Lohnforderungen einhergehen, machen derzeit rund ein Fünftel des Preisanstiegs aus. „Die Inflationsrate lag damit noch deutlicher über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Die Fed hatte bereits zuvor für den März eine erste Leitzinserhöhung in der Pandemie signalisiert. Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank in diesem Jahr fünf Zinsschritte vornimmt. Auch wenn wir jetzt ein schnelleres Tempo erwarten als noch vor ein bis zwei Monaten, so denken wir immer noch, dass am Ende des Zyklus der Fed-Zins nicht höher als zwei Prozent sein wird. Außerdem dürfte die Fed in der zweiten Jahreshälfte mit dem Abbau ihrer Bilanzsumme beginnen, indem sie fällig werdende Anleihen nicht rein­vestiert“, stellt Rupprechter dazu klar.