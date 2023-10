Hohe Geldstrafen für Rapid, Sturm nach Pyro-Einsatz

Der SK Rapid und der SK Sturm Graz haben nach dem ausschweifenden Einsatz von Pyrotechnik ihrer Fans hohe Geldstrafen ausgefasst. Wie die Fußball-Bundesliga nach der Sitzung des Strafsenats am Dienstag bekannt gab, müssen die Grazer 100.000 Euro bezahlen, die Wiener 50.000 Euro. Bei Sturm wurde diesbezüglich der "erste schwerwiegende Vorfall" notiert, bei Rapid bereits der zweite. Die Grünweißen erhielten deshalb einen bedingten Abzug von drei Zählern für die kommende Saison.

Sturm kündigte umgehend Einspruch gegen das Strafausmaß an. "Aus unserer Sicht ein sehr hartes Urteil, bei dem die von uns selbstauferlegten Sofortmaßnahmen, Sanktionen und proaktiven Schritte der zukünftigen Verbesserung nicht berücksichtigt wurden", sagte der Geschäftsführer Wirtschaft, Thomas Tebbich. Der Club wolle seine Position noch einmal verdeutlichen und arbeite weiter daran, das Stadion als sicherer Platz des Sports zu wahren. Auch Rapid wollte sich noch am Dienstagnachmittag zu der Causa äußern.

Bei der Partie zwischen Sturm und Salzburg am 16. September sorgte ein Feuerwerk aus dem Sektor der Heimfans für eine minutenlange Unterbrechung. Bei Rapid gegen Sturm zelebrierten die "Ultras" am 24. September ihr Bestehen dermaßen ausufernd, dass eine rund zehnminütige Unterbrechung notwendig wurde. Sektorsperren sind in Bezug auf missbräuchliche Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen seit einiger Zeit abgeschafft, aufgrund "schwerwiegender Verstöße" sind laut dem aktuellen Strafenkatalog Punkteabzüge möglich. Sollte bei Rapid in den kommenden 24 Monaten ein weiterer schwerwiegender Verstoß festgestellt werden, wird der Punkteabzug für die darauffolgende Saison schlagend.