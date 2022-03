Hohe Energiepreise machen auch den Urlaub teurer

Die derzeit hohen Energiepreise schlagen sich in allen Bereichen des Lebens nieder und dürften auch den Urlaub erheblich verteuern. Ob beim Diesel für das Hotel-Shuttle oder beim Gas für die Hotelheizung oder die Hotelküche, die Branche stehe vor deutlich höheren Kosten, sagte ÖHV-Präsident Walter Veit am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Branchenvertreterin Susanne Kraus-Winkler rechnet mit einem Anstieg der Hotelpreise in Österreich um 10 bis 15 Prozent.

Da neben den Energie- und Lebensmittelpreisen auch die Personalkosten steigen, "müssen die Hotels die Preise heuer um zumindest 10 bis 15 Prozent anheben, um kostendeckend zu arbeiten", sagte die Hotelierssprecherin in der Wirtschaftskammer Österreich am Montag laut "Kurier".

Besonders betroffen sehen sich Busreiseanbieter. Max Schlögl, Geschäftsführer von Gruber Reisen, spricht sich im Ö1-Bericht für eine Senkung der Mineralölsteuer aus. Sollte das nicht passieren, geht er von höheren Preisen für die Kundinnen und Kunden aus. Auch der steirische Reiseveranstalter Hermann Retter, der auf Busreisen spezialisiert ist, sieht angesichts der hohen Spritpreise Handlungsbedarf. "Wenn die Treibstoffpreise so davon galoppieren, müssen wir beim Preis was tun", sagte Retter zum "Kurier".

Veit von der Hoteliervereinigung (ÖHV) fordert deshalb die Wiedereinführung der Energieabgabenrückvergütung und das Verschieben der ökosozialen Steuerreform.