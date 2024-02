Hohe Auszeichnung für Franz Abbrederis, alter Ausschuss bei Neuwahlen bestätigt

Ehrung, Abschied nehmen und ein klares Votum für den alten Vorstand standen bei der Seniorenrunde Rankweil Versammlung im Mittelpunkt.

RANKWEIL. Bei der 48. ordentlichen Jahreshauptversammlung der Seniorenrunde Rankweil Vorarlberg 50plus im vollbesetzten Vinomnasaal standen die Neuwahlen des gesamten Vorstandes, eine ganz besondere Ehrung und der Abschied von zwei langjährigen Funktionären im Mittelpunkt. „Es ist für mich eine große Ehre und reizvolle Aufgabe die Geschicke vom rührigen Klub zu führen. Monatlich werden drei große Veranstaltungen organisiert und mit Bravour durchgeführt. Unser Lohn aller Events mit einer großen Teilnehmerzahl sind die positiven Rückmeldungen der Mitglieder“, sagt Seniorenrunde Rankweil Obmann Helmut Jenny nach seiner Wiederwahl ohne Gegenstimme. Nach Siegfried Erhart, Lothar Wöß, Georg Egger, Manfred Breuß, Franz Böckle und Franz Abbrederis hat Jenny die Führungsspitze vor vier Jahren übernommen. Für eine weitere Legislaturperiode wurden Vizeobmann Franz Abbrederis, Joe Lampert (Finanzen), Christl Pfanner (Administration), Reisewart Wilfried Schieder, Wanderführerin Silvia Längle und Ingrid Kleboth, Radausfahrten Werner Ketterer, Luis Feurstein, Öffentlichkeitsarbeit Herta Studer, Mitgliederbetreuung Melitta Mathis, Monika Grass einstimmig in den Ausschuss gewählt. Nach zwanzig Jahren im Vorstand legte Maria Frick seine Funktion nieder. Nicht mehr im Ausschuss ist auch die langjährige Mitarbeiterin Hildegard Mair. „Du bist ein imponierender Mensch und hast dir die Auszeichnung redlich verdient“, sprach Vorarlberg 50plus Landesobmann Werner Huber Klartext. Seniorenrunde Rankweil Vizeobmann Franz Abbrederis erhielt von Huber und Seniorenbund Bezirksobmann Josef Oswald die silberne Ehrennadel von Vorarlberg 50plus für seine jahrzehntelange, ehrenamtliche Tätigkeiten im Rankweiler Verein und auf Landesebene als Stellvertreter in einem gebührenden Rahmen überreicht. „Es ist nicht mehr selbstverständlich ehrenamtliche Funktionen in einem Verein zu übernehmen. Die Gemeinde ist sehr bemüht, tolle und für alle Mitglieder abwechslungsreiche Angebote zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit Gemeinde und Seniorenrunde klappt hervorragend“, so die Worte von Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. 524, davon achtzig neue Mitglieder, aus Rankweil, Laterns, Meiningen und Übersaxen umfasst die Seniorenrunde Rankweil und erlebt derzeit einen Höchststand. Im letzten Jahr erwirtschaftete der Seniorenbund Rankweil ein Plus von 2630 Euro. Gratulations- und Glückwünsche an die Seniorenrunde Rankweil überbrachten Vorarlberg 50plus Präsident Werner Huber, Bezirksobmann Josef Oswald, Krankenpflegeverein Rankweil Obmann Siegfried Hartmann, Rankweil Gemeinderätin Karin Reith sowie von den Ortsnachbarn Reinelde Gut aus Sulz und Werner Schnetzer von Zwischenwasser. Für die musikalische Umrahmung der Versammlung sorgten die zwei jungen Musiker Emil und Sarah von der Musikschule Rankweil-Vorderland.VN-TK