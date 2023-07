Hohe Aufwertung im Sportfest des Gymnasium Feldkirch

Karateka-Ass Bettina Plank gab hunderte Autogramme und schaute den vielen Schülern auf die Beine.

FELDKIRCH. Bei besten Wetterbedingungen, abgesehen von den letzten fünf Minuten, ging das große Sportfest der Unterstufe am Gymnasium Feldkirch über die Bühne. Die Schüler entschieden sich für eine Sportart, entweder Fußball, Handball, Basketball, Völkerball, Ball über die Schnur oder Tischtennis und traten in ihren Klassen gegeneinander an. Durch den Besuch von Karate- Kämpferin Bettina Plank, die gerade erst eine Goldmedaille bei den European Games in Polen gewinnen konnte, bekam der schon traditionelle Schulabschluss eine tolle Aufwertung. Die gebürtige Feldkircherin verteilte hunderte Autogramme, beantwortete Fragen und übernahm die Siegerehrung, die aufgrund eines Gewitters spontan in die Halle verlegt werden musste. Den krönenden Abschluss des Sportfests bildete die Pendelstaffel, in der jeweils fünf Schülerinnen und Schüler pro Klasse gegeneinander antraten und wichtige Punkte für die Gesamtwertung sammelten. Auch Bettina Plank zeigte sich begeistert von der Freude und Motivation der Schüler und konnte ihrerseits sicher einige junge Sportler mit ihren guten Leistungen motivieren.VN-TK