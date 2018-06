Hofsteig Fußball-Turnier

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Jugendtreff deluXe in Schwarzach sein bereits legendäres „Hofsteig Fußballturnier“.

Die nun bereits 9. Auflage des Hobbyturniers findet heuer am Samstag, den 30. Juni ab 10 Uhr am Fußballplatz in Schwarzach statt. Gespielt wird auf Kleinfeld und in Teams aus 6 Spieler*innen mit maximal 3 Ersatzspieler*innen.