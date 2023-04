Hofreitschule will wieder an Vor-Corona-Umsätze anschließen

Die Spanische Hofreitschule profitiert von der Rückkehr der Touristen. Man wolle sich heuer "schrittweise" wieder dem Umsatzniveau vor der Pandemie annähern, erläuterte der neue Geschäftsführer Alfred Hudler am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten. 12 Mio. Euro haben die Erlöse zuletzt jährlich betragen. Dass der Tourismus boomt, belegen zwar die Zahlen, die Gäste sparen aber bei den Ausgaben. Und die davon galoppierenden Kosten machen auch der Hofreitschule zu schaffen.

Seit rund 100 Tagen ist der neue Chef im Amt. Dies biete Gelegenheit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, betonte er. "Ich persönliche freue mich und bin stolz, dass ich mitgestalten kann", versicherte Hudler. Er ist verantwortlich für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und mehr als 400 Lipizzaner, die in der Stallburg in Wien, im Gestüt in Piber oder im Trainingszentrum Heldenberg untergebracht sind. Sein Ziel sei, die große Tradition zu bewahren und die Institution in die Zukunft zu führen. Eine positive wirtschaftliche Grundlage sei dafür Voraussetzung.