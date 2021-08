Hoffenheim verliert trotz Baumgartner-Tores in Dortmund

Trotz eines Tores von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat die TSG Hoffenheim am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Hoffenheimer mussten sich nach einem dramatischen Finish bei Borussia Dortmund mit 2:3 (0:0) geschlagen geben. Baumgartner erzielte in der 61. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Für die Entscheidung zugunsten des Favoriten sorgte Erling Haaland in der Nachspielzeit (91.).

Dortmund schob sich mit sechs Punkten aus drei Spielen vorerst an die Tabellenspitze. Die Hoffenheimer halten bei vier Zählern. Das erste Saisontor von Baumgartner reichte nicht zu einem Punktgewinn. Der 22-jährige Niederösterreicher zeigte bei einem Pass von Dennis Geiger einen starken Laufweg und traf vom Fünfereck wuchtig ins lange Eck. Baumgartner wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Landsmann Stefan Posch spielte in der Innenverteidigung durch, Florian Grillitsch stand nicht im Kader.

Die Dortmunder rehabilitierten sich für ihre jüngste 1:2-Niederlage gegen Freiburg und landeten nach zuletzt drei erfolglosen Versuchen wieder einen Heimsieg gegen Hoffenheim. Die Tore für den BVB erzielten die Youngsters Giovanni Reyna (48.) und Jude Bellingham (69.) sowie Haaland. Letzterer wuchtete den Ball im Finish im zweiten Nachschuss ins kurze Kreuzeck. Für den Norweger, der schon in der ersten Runde des DFB-Pokals in dreifacher Ausführung getroffen hatte, war es im dritten Ligaspiel der Saison der dritte Treffer.

Sekunden zuvor hatte ein weiterer früherer Salzburg-Stürmer den Hoffenheimern noch den Ausgleich beschert. Munas Dabbur war nach einem Corner aus kurzer Distanz erfolgreich (90.). Am Ende blieb aber nichts Zählbares.