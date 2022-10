Hoffenheim remisiert wieder - 1:1 bei Hertha BSC

1899 Hoffenheim hat in der deutschen Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal in Folge die Punkte geteilt. ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner und Co. kamen am Sonntag bei Hertha BSC über ein 1:1 nicht hinaus. Dadurch wurde der Sprung auf Rang drei verpasst, Hoffenheim ist nach acht Runden drei Punkte hinter Leader Union Berlin Fünfter. Die zu Hause weiter sieglose Hertha liegt nur auf Rang 14. Andrej Kramaric (25.) traf für Hoffenheim, Dodi Lukabakio (37.) glich schnell aus.

Baumgartner kam zweimal einem Torerfolg nahe. In der 54. Minute fiel sein Abschluss nach guter Einzelaktion zu schwach aus und ging daneben, in der 75. Minute schoss er nur knapp vorbei. Sechs Minuten später wurde der Offensivspieler ausgetauscht.