Hofer will keine Türken mehr einbürgern

Angesichts des Einmarsches türkischer Regierungstruppen im Norden Syriens hat FPÖ-Chef Norbert Hofer gefordert, dass Österreich die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Türken aussetzt.

In einer am Sonntag veröffentlichten Aussendung verlangte Hofer "ernsthafte Konsequenzen" für die Türkei.

"Die Türkei geht auf jene Menschen los, die tapfer gegen den sogenannten 'Islamischen Staat' gekämpft hat - und die Welt steht daneben und sieht tatenlos zu. Die NATO wäre gut beraten, die Türkei aus dem Militärbündnis auszuschließen. Ein Verhalten wie jenes der Türkei lässt keine andere Konsequenz zu. Österreich muss ebenfalls reagieren und in einem ersten Schritt die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Türken aussetzen", so der FPÖ-Chef laut Aussendung.