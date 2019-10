Hofer-Großlager im Bezirk Melk vor Schließung

Der Zweigniederlassung des Lebensmitteldiskonters Hofer in Loosdorf (Bezirk Melk) droht die Schließung. Wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") am Freitag online berichteten, soll das Großlager mit 300 Mitarbeitern bis Ende März 2020 Geschichte sein. Eine Unternehmenssprecherin kommentierte die Pläne auf APA-Anfrage nicht und kündigte eine Stellungnahme für Freitagnachmittag an.

Nach Angaben der "NÖN" will Hofer die Logistik umstrukturieren. Jene 68 Filialen, die aktuell von Loosdorf aus betreut werden, sollen auf umliegende Niederlassungen aufgeteilt werden. Dem Bericht zufolge wird der Lebensmitteldiskonter die Mitarbeiter im Laufe des heutigen Freitags darüber in Kenntnis setzten. Die 300 Beschäftigten müssen laut "NÖN" in der Folge entscheiden, "ob sie in eine andere Zweigniederlassung wechseln, oder sich einen neuen Job suchen".

Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ) zeigte sich in einer ersten Reaktion zerknirscht. "Das ist, wie wenn man ein Messer in den Rücken gerammt bekommt. Für mich ist das unglaublich, was in diesem Riesenkonzern abgeht", sagte der Ortschef dem ORF Niederösterreich. Vasku verwies zudem auf kürzlich am Standort Loosdorf getätigte Investitionen des Lebensmitteldiskonters.