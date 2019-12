Hofer gegen Doppelstaatsbürgerschaft für Mlinar

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat sich gegen eine Doppelstaatsbürgerschaft für die als slowenische Kohäsionsministerin vorgeschlagene frühere NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar augesprochen. "Eine Doppelstaatsbürgerschaft kann nur dann gewährt werden, wenn dies im Interesse der Republik Österreich liegt. Ich sehe dieses Interesse nicht", teilte Hofer am Mittwoch mit.

"Ich gratuliere Frau Mlinar, wenn sie Ministerin in Slowenien wird", so Hofer. "Es wäre aber falsch, gleichzeitig eine Doppelstaatsbürgerschaft einzufordern, denn es kann durchaus sein, dass sie in dieser Funktion im Interesse Sloweniens auch gegen die Interessen von Österreich zu entscheiden hat." Rein rechtlich liege die Entscheidung über die Gewährung eines Doppelpasses bei der Stadt Wien.