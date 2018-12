Hofer fördert pilotenloses Fliegen und towerlose Flughäfen

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) setzt bei der Forschungsförderung nicht nur auf towerlose Flughäfen, sondern auch auf pilotenlose Flugtaxis. Hofer ist überzeugt, "dass Lufttaxis etwas sein werden, das unser Alltagsbild prägen wird", wie er am Dienstag vor Journalisten sagte. "Das ist nicht Zukunft, das ist Gegenwart, diese Drohnen fliegen bereits und werden auch in Österreich bald fliegen."

Hofer spricht von autonom fliegenden Drohnen, die Passagiere von A nach B bringen sollen. Der Minister kündigte einen öffentlichen Testflug mit einer Passagierdrohne an: “Vielleicht werden wir im Frühjahr nächsten Jahres einen Testflug machen, der auf großes Interesse stoßen wird, sodass auch viele Menschen sich das ansehen können”, sagte Hofer in der Pressekonferenz.

Hofer stellte auch eine Teststrecke in Österreich in Aussicht. “Wir sind in guten Gesprächen mit einem Ministerkollegen von mir, der diese Fläche verwaltet. Wir hoffen, dass wir dann dort bald fliegen können.” Hofers Wunsch wäre 2019. Infrage kommen könnte beispielsweise militärisches Sperrgebiet.

Airports, bei denen die Fluglotsen ausgelagert werden, etwa könnten helfen, Kosten zu sparen. Hier ist die technische Entwicklung bereits einen Schritt weiter als bei Lufttaxis: Seit kurzem wird der Flughafen Saarbrücken als erster internationaler Flughafen in Deutschland nicht mehr vom örtlichen Tower aus überwacht. Fluglotsen im rund 440 Kilometer entfernten Leipzig geben nun die Anweisungen für Starts und Landungen. Sie nutzen dazu Video- und Infrarotkameras, die am Flughafen installiert wurden.

Für solche und andere Forschungsideen hat Hofers Ministerium einen Fördertopf, der mit insgesamt 440 Mio. Euro jährlich für Förderungen im Bereich “Innovation und Technologie” gefüllt ist. Wie viel davon in die Luftfahrt fließt, hänge von den Förderanträgen ab, so Hofer bei der Präsentation eines luftfahrtspezifischen FTI-Forschungsbeirates mit Branchen- und Wissenschaftsvertretern. In den vergangenen 16 Jahren waren 180 Mio. Euro an Förderungen für den Luftfahrtsektor ausgezahlt worden, das größte Förderprogramm heißt “Take Off”.