Hörsaal-Besetzer wollen bleiben

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Erde brennt" wollen ihren Protest auch nach einer möglichen Räumung des Hörsaals C1 an der Uni Wien fortsetzen. Das bekräftigten sie bei einer Pressekonferenz am Montag. Ab welchen Zugeständnissen man die Besetzung von sich aus beende und den Protest anderweitig organisiere, werde basisdemokratisch entschieden, betonte Bruno Sanzenbacher vom Presseteam. Aber: "Wir machen weiter, bis wir systemischen Wandel erreicht haben."

Die am Vormittag rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten halten mittlerweile bei Tag 20 der Besetzung - und so schnell will man nicht wieder gehen. Mittlerweile habe man Programmvorschläge bis Mitte Dezember. "Erst gestern hatten wir eine wundervolle Dragshow, der Saal war voll", so Sanzenbacher. "Wir füllen den Saal täglich mit Programm und alternativer Lehre, die Raum gibt, was in den Lehrplänen bisher keinen Platz hat." Das gehe von queerfeministischen Kämpfen bis zur Situation im Iran.