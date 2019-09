Hörbranzer Tennis-Vereinsmeister ermittelt

Hörbranz. Mit einem geselligen Grillfest wurden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften des TC Hörbranz, an denen sich über 50 Vereinsmitglieder beteiligten, abgeschlossen.

Zuvor kamen bei bestem Tenniswetter die Endspiele in den einzelnen Kategorien zur Austragung, die Finalisten standen nach mehrwöchigen Gruppenspielen fest. In den Einzelbewerben wurden die Cracks je nach Leistungsstärke in verschiedene Klassen eingeteilt, was ein Garant für spannende Partien war.