Höhere Reiselust der Österreicher bringt mehr Schadensfälle

Durch die gestiegene Reiselust der Österreicher(innen) verzeichnete die Europäische Reiseversicherung einen Anstieg der Schadensfälle um 13 Prozent.

Von Juni bis August 2018 betreute das Unternehmen weltweit darunter auch 363 medizinische Notfälle – um 21 mehr als im Jahr davor. In 49 Fällen war ein begleiteter Rücktransport per Flugzeug erforderlich, in 20 Fällen der besonders aufwendige und kostenintensive Einsatz eines Ambulanzjets. In ihrer Notfallstatistik verzeichnete die Europäische Reiseversicherung in der Türkei 56 Notfälle (+ 43 zum Vorjahr), gefolgt von Spanien und den Balearen mit zusammen 31 Fällen sowie Griechenland (26), Ägypten (25), Italien (25) und Kroatien (11). Im Vergleich zum Vorjahr weisen die Türkei und Ägypten die größten Steigerungen auf, Griechenland einen leichten Rückgang. Auf Destinationen abseits des Mittelmeeres entfielen die meisten Notfälle auf die klassischen Selbstfahrerdestinationen Österreich (45 Fälle) und Deutschland (17 Fälle). Im Fernreisebereich kamen Notrufe vor allem aus den USA (14) und Thailand, von den ­Kanarischen Inseln, der Dominikanischen Republik und aus Indonesien.