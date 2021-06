Höchstwerte von 30 Grad und mehr an kommenden Tagen

In der kommenden Woche sorgt Hochdruckeinfluss für sonniges, sommerliches Wetter und Höchstwerte von 30 Grad und mehr. Zunächst sind laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) noch etwas gedämpfte Temperaturen zu erwarten, ab Mittwoch werde es aber von Tag zu Tag wärmer.

Hoher Luftdruck sorgt bereits am Montag in den meisten Landesteilen für einen strahlend sonnigen Start in die neue Arbeitswoche. Ein paar harmlose Wolken zieren maximal im äußersten Osten den Himmel. Mit Regen ist aber nicht zu rechnen. Dazu weht schwacher bis mäßiger, im Wiener Becken, am Alpenost-Rand sowie in den Föhnstrichen im Süden mitunter auch lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Nach sieben bis 14 Grad in der Früh, erwarten uns tagsüber Temperaturen zwischen 18 und 30 Grad, mit den höheren Werten im Westen Österreichs.