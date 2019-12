Höchstes Wirtschaftsplus 2019 in Steiermark

Im laufenden Jahr hat sich die Wachstumsdynamik in allen Bundesländern eingebremst. Die Steiermark soll 2019 mit 2,4 Prozent das höchste reale Wirtschaftswachstum verzeichnen, am niedrigsten ist es mit 1 Prozent im Burgenland, geht aus einer aktuellen Prognose der UniCredit Bank Austria hervor.

Die Arbeitslosenquote ohne Schulungsteilnehmer geht heuer wieder in allen Bundesländern zurück und damit das dritte Jahr in Folge. "Den prozentuell kräftigsten Rückgang der Arbeitslosenzahl wiesen Tirol und Salzburg auf, die von einem hohen Beschäftigungswachstum im Tourismus profitierten", so Bank-Austria-Ökonom Schwarz. Die höchste Arbeitslosenrate österreichweit wird heuer in Wien mit 11,7 Prozent erwartet, am niedrigsten soll sie in Tirol mit 4,5 Prozent und in Salzburg mit 4,6 Prozent ausfallen.