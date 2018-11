Höchster Radballer und Mathis ohne Fehl und Tadel, aber Deutschland siegt

Das Höchster Radballduo gewann beim 3-Länderturnier alle Partien und die Meiningerin Adriana Mathis war die Beste im Kunstradfahren, aber Deutschland siegt nach Punkten klar.

Am Samstag den 10. 11. führte der ÖAMTC Radsportverein Hohenems aus Anlass seines 125 jährigen Bestehens den 3-Nationencup im Hallenradsport durch. Der 3-Nationencup der Elite wird zwischen den Top Nationen Österreich, Schweiz und Deutschland immer 14 Tage vor der Weltmeisterschaft abwechselnd ausgetragen. Österreichs Nationalteam zeigt sich bereits bestens in Form. Schnetzer Patrick und Markus Pröll blieben in diesem Turnier ungeschlagen, gewannen alle vier Spiele, Österreich 2 mit Bachmann Kevin und Feurstein Stefan mussten sich lediglich Deutschland 1 und 2 geschlagen geben, gegen die Schweiz gewannen sie beide Spiele.