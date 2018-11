Höchster Kirchturm in Vorarlberg: ﻿Das Kreuz steckt wieder drauf

Die Turmsanierung in Höchst ist abgeschlossen – Kreuz und Kugel wurden wieder fest montiert.

Es ist der höchste Kirchturm in Vorarlberg: Nach eineinhalb Jahren und einer Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro ist die Sanierung des Kirchturms der Höchster Pfarrkirche abgeschlossen. In der vergangenen Woche konnte die Turmzier mit Kreuz und Kugel angebracht werden, die Pfarre lud die Handwerker zum Richtfest ein. Jetzt kann auch das Gerüst abgebaut werden. Die Sanierung der Turmkuppel förderte viele noch nicht sichtbare Schäden zu Tage. Schnell wurde klar, dass die gesamte Dachstuhlkonstruktion erneuert bzw. verstärkt werden musste. Gerüstbau, Zimmermanns- und Steinmetzarbeiten, Kupferabdeckung, Vergoldung, Verputz, Uhrwerksanierung und weitere Maßnahmen forderten Planer, Denkmalschützer und Handwerker.