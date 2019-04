Hoda Barakat gewinnt wichtigsten arabischen Literaturpreis

Die libanesische Schriftstellerin Hoda Barakat ist am Dienstag für ihren Briefroman "Nachtpost" über das Schicksal von Flüchtlingen mit dem wichtigsten arabischen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Sie ist erst die zweite arabische Schriftstellerin, die in den vergangenen zwölf Jahren den Internationalen Preis für Arabische Romanliteratur (IPAF) erhalten hat.

Der Roman erzähle die Geschichte von Briefschreibern, sagte Jasir Sulaiman, Vorsitzender des IPAF-Gremiums. “Die Briefe sind verloren, wie die Menschen, die sie geschrieben haben.” Barakat wurde 1952 in Beirut geboren und lebt inzwischen in Frankreich.

Der arabische Literatur-Preis wird seit 2008 alljährlich am Vorabend der Internationalen Buchmesse in Abu Dhabi vergeben. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar (etwa 45.000 Euro). Außerdem wird der Siegertitel ins Englische übersetzt. Auf diese Weise will der Preis dazu beitragen, arabischer Literatur international mehr Aufmerksamkeit zu geben.