Hockeynachwuchs im Mittelpunkt

Am Montag Nachmittag fand im Dornbirner Messestadion ein U11, sowie ein U9/U7 Nachwuchsturnier statt.

Dornbirn Im Rahmen der CCM Try out Days im Messestadion in Dornbirn hatten Hockeycracks dabei bereits am Vormittag die Möglichkeit die neuesten Produkte des Eishockeyausrüsters direkt auf dem Eis zu testen. Am Nachmittag stand dann der Nachwuchs im Mittelpunkt und bei zwei Turnieren zeigten die Nachwuchscracks ihr ganzes Können.