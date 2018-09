Hockeycracks formieren sich neu

Bulldogs kooperieren auch in der Vorarlbergliga mit dem EC Bregenzerwald.

Dabei wird in der kommenden Saison das neu formierte Team DEC/ECB Juniors an der höchsten Vorarlberger Spielklasse teilnehmen. „Das Team besteht aus U24 Spielern des EC Bregenzerwald, sowie U20 und U17 Spielern des Dornbirner EC“, erklärt Coach Alex Geier. Ergänzt wird der Kader durch fünf Spieler des letztjährigen Vorarlbergligateams der Bulldogs Dornbirn. Zu den Zielen der neu formierten Mannschaft: „Wir wollen so allen Spielern eine attraktive Meisterschaft anbieten und die jungen Spieler so an das Erwachseneneishockey heranführen. Die Spieler des EC Bregenzerwaldes sollen weiters eine zusätzliche Spielmöglichkeit bekommen“, so Coach Alex Geier. Im Sommer hat sich das Team vor allem mit Off-Ice Einheiten und Eistrainings in Romanshorn auf die neue Saison vorbereitet. Seit Anfang August laufen die Vorbereitungen im Dornbirner Messestadion und bereits am kommenden Sonntag startet die neue Saison in der Vorarlbergliga mit dem Auswärtsspiel gegen die Spg SC Feldkirch/VEU. MIMA