Hockeyclub Walter Buaba droht das Saisonende

Der Rankweiler Eishockeyverein verlor im ersten Halbfinale der VEHL-1 gegen Ice Tigers Dornbirn mit 0:4.

RANKWEIL. Die erste Kampfmannschaft von Hockeyclub Walter Buaba stehen mit dem Rücken zur Wand. Nach der bitteren 0:4-Heimniederlage der Mannen um Spielertrainer Martin Pfister im ersten Halbfinale im Rahmen der Vorarlberger Landesliga I (VEHL-1) vor 150 Zuschauern gegen die Ice Tigers Dornbirn droht dem Rankweiler Eishockeyclub das vorzeitige Saisonende. Die Cracks von HC Walter Buaba konnten ausgerechnet im bislang wichtigsten Meisterschaftsspiel in dieser Meisterschaft nicht an die gezeigten starken Leistungen der letzten Wochen und Monaten anknüpfen und blieben vieles schuldig. Allerdings waren viele Rankweiler Spieler zuletzt krankheitsbedingt nicht im Spiel-Rhythmus und waren nicht in Topform. Schon nach dreizehn Sekunden lagen die Walter Buaba gegen die größtenteils aus ehemaligen Akteuren von EHC Bregenzerwald stammenden Spielern aus der Messestadt im Rückstand und der Schock saß tief. Eine Vielzahl an guten Einschussmöglichkeiten der Walter Buaba blieben ungenützt oder scheiterten am glänzenden Goalie der Ice Tigers Dornbirn. Jetzt muss im zweiten Halbfinale der VEHL-1 am Sonntag, 18. Februar, 18.15 Uhr, Messestadion Dornbirn, ein Auswärtssieg her, sonst verabschieden sich die HC Walter Buaba in den Sommerurlaub. Ein drittes Entscheidungsspiel um den Aufstieg ins Finale wäre für Mittwoch, 21. Februar, 19.45 Uhr, Gastra Rankweil terminisiert. Als Aufsteiger blieben die HC Walter Buaba im Grunddurchgang in allen fünf Heimspielen siegreich. „Wir sind im Vorarlberger Eishockey wieder eine interessante Adresse. Viele Spieler wollen in der kommenden Saison bei uns spielen. In der neuen Saison wollen wir dann ernsthaft um den Meistertitel spielen. Ein Aufstieg in die Österreichische Liga ist aber für uns nie und nimmer ein Thema und aus den verschiedensten Gründen nicht machbar“, blickt HC Walter Buaba Langzeitpräsident Walter Beck schon in die nahe Zukunft.VN-TK