Hock - Fest der Kultur(en)

„Sitzen heißt verweilen, Sitzen heißt zu Hause sein, Sitzen heißt sich niederlassen“ …

Das Ankommen und Platzfinden sollte aber vor allem im Alltag gelebt werden. Deshalb hatten Jugendliche im Vorfeld in Zusammenarbeit mit dem „Vorarlberger Architektur Institut“ und dem „Architekturkollektiv Auf’strich“ Palettenmöbel gebaut, die dem Fest verliehen wurden. Nun sind diese Stadtmöbel wieder an Orte zurückgekehrt, die für junge Menschen wichtige Begegnungsorte in Hohenems darstellen.

Einen Tag vor dem Fest hatte bereits eine besondere Geschichte in der Innenstadt Gestalt angenommen und die Blicke der Festbesucher auf sich gezogen: Franz Sauer hatte ein Blitzschlagholz in das Atelier des Künstlers Günther Blenke gebracht, der darin einen Engel sah und eine Skulptur anfertigte, die nun für die nächsten zwei Wochen über dem Brunnen vor der Engelburg in der Marktstraße „schwebt“. Der Engel soll die Geschichte der Vergangenheit darstellen und steht gleichzeitig für den Fortschritt, angelehnt an die Thesen zum Begriff der Geschichte des Philosophen Walter Benjamins.