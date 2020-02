Hochwertiges, elegantes Wohn- und Geschäftsquartier im Herrenried

„Ems blüht auf“ hört man derzeit an allen Ecken und Enden der Stadt Hohenems. In der Innenstadt entstand bereits die größte und schönste Begegnungszone Vorarlbergs.

„Es ist unser Ziel, dass in allen Hohenemser Stadtteilen Zentren entstehen, wo die Bürger zusammenkommen können und einen Raum vorfinden, ihre Freizeit zu verbringen und sich miteinander zu vernetzen. Daher freut es mich besonders, dass in einer der beiden Gewerbeflächen im Erdgeschoß dieses Projekts ein Gastronomiebetrieb vorgesehen ist. Ein Treffpunkt, der in dieser Form im Herrenried seit der Schließung des Restaurants Witzigmann eindeutig gefehlt hat. Die Entwicklung unserer Stadtteile ist mir persönlich ein großes Anliegen. Gemeinsam mit der ‚Hajek Riedmann Projekt GmbH‘ setzen wir hier nun einen ersten, wunderschönen Schritt in der Weiterentwicklung des Stadtteils Herrenried“, so Bürgermeister Dieter Egger.