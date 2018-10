Hochwertige Beratung als Grundlage

Die eigenen vier Wände, die Ausbildung für die Kinder oder einfach ein Polster für die Pension – die Zukunftspläne der Vorarlberger sind so vielfältig wie die Möglichkeiten darauf zu sparen.

„Wer heute spart, hat wesentlich mehr Möglichkeiten als früher“, weiß der Raiffeisen-Vorstand. Hierbei ruft er auch die Kunden dazu auf, Lösungen von ihrer Bank einzufordern. „Bewährte Finanzprodukte sind gute Möglichkeiten, doch heutzutage gibt es Alternativen, die oftmals noch attraktiver sind.“ Regelmäßiges Fondssparen ist eine davon: Dabei kann der Kunde selbst festlegen, welche Beträge er über einen längeren Zeitraum in einem für seine Bedürfnisse passenden Fonds anlegen will. Sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungswünschen gibt es beim Fondssparen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Aufgrund von Kursschwankungen sind je nach Ausstiegszeitpunkt Gewinne und Verluste möglich. Eine zeitliche Bindung gibt es bei dieser Sparform nicht. Zusätzlich haben Sparer heute auch die Möglichkeit, Chancen am Kapitalmarkt wahrzunehmen, indem sie direkt in Aktien oder Anleihen investieren. Diese bieten Ertragsmöglichkeiten, aufgrund von Kursschwankungen sind allerdings auch Verluste möglich. Wilfried Hopfner offen dazu: „Hier ist Rendite und Risiko immer abzuwägen. Einer größeren Chance auf Ertrag steht auch das höhere Risiko gegenüber. Jeder sollte darauf achten, von seiner Bank gut darüber aufgeklärt zu werden.“