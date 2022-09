Hochwasserschutzmaßnahmen haben sich bewährt

Beim Starkregenereignis konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am 19. August ging in Vorarlberg so viel Regen nieder wie noch nie an einem einzigen Tag. Die Rekordniederschläge führten zu zahlreichen Überflutungen und Murenabgängen. Auch im Bezirk Feldkirch wurden Rekordregenmengen gemessen.