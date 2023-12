Hochwasser in Südafrika fordert sechs Menschenleben

Bei Überschwemmungen im Osten Südafrikas sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zehn Menschen würden nach sintflutartigen Regenfällen in der Stadt Ladysmith in der Provinz Kwazulu Natal noch vermisst, erklärte ein Verwaltungssprecher am Dienstag. Die Suche nach den Vermissten werde fortgesetzt.

Die Regenfälle hatten am späten Sonntagabend begonnen. Wassermassen spülten Autos von einer der Hauptverkehrsstraßen in Ladysmith und schlossen Menschen in ihren Häusern ein.

Drei Leichen wurden in einem Minibus gefunden, in dem insgesamt neun Menschen gesessen hatten. Die übrigen sechs Passagiere wurden noch vermisst. Ein Leichnam wurde in einem komplett zerstörten Haus gefunden. Mindestens zwei weitere Menschen kamen in ihren Autos ums Leben, nachdem sie von den Fluten aus dem Fluss Bellspruit in ihren Autos eingeschlossen worden waren. Für Dienstag wurden weitere heftige Stürme in der Region erwartet.