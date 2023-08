Hochwasser in Norwegen hat weitgehend Höchststand erreicht

Nach tagelangen Überschwemmungen bahnt sich in Norwegen langsam eine Besserung der Lage an. Das Hochwasser habe an den meisten Orten wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht, aber die Wasserstände würden in den großen Binnenseen noch einige Tage auf einem hohen Niveau bleiben, teilte die norwegische Wasser- und Energieverwaltungsbehörde NVE am Sonntag mit. Die Entwicklung sei letztlich davon abhängig, wie viel es in den nächsten Tagen regnen werde.

Auch Justiz- und Bereitschaftsministerin Emilie Enger Mehl sagte am Sonntag bei einem Besuch in einem der Hochwassergebiete, es sei noch nicht vorbei. Wenn sich das Wasser wieder zurückziehe, müssten die Menschen weiterhin mit der angerichteten Zerstörung fertig werden.

Ein heftiges Unwetter hatte vor rund einer Woche vielerorts im Süden von Norwegen Überschwemmungen ausgelöst. Dadurch sind zahlreiche Flüsse über ihre Ufer getreten, vielerorts kam es zu Erdrutschen. Mehrere Orte und Straßen standen unter Wasser, Tausende Schäden wurden gemeldet. Mehrere Tausend Menschen mussten evakuiert werden.