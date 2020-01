Die Wassermassen richteten große Schäden an

Die Wassermassen richteten große Schäden an ©APA (AFP)

Die Wassermassen richteten große Schäden an ©APA (AFP)

Hochwasser in Indonesien: Mindestens 21 Tote

Mindestens 21 Menschen sind am Neujahrstag in und rund um die indonesische Hauptstadt Jakarta durch Hochwasser und Erdrutsche ums Leben gekommen. Nach stundenlangen, heftigen Regenfällen seien Teile Jakartas und seiner Satellitenstädte am Mittwoch überschwemmt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Dabei seien Häuser unter Wasser gesetzt und Autos weggespült worden.

Die durch den Regen verursachten Springfluten haben in und um die Hauptstadt Jakarta mehr als 30.000 Menschen vertrieben, Zuglinien blockiert und Stromausfälle verursacht. Einige der Opfer seien durch Stromschläge getötet worden, hieß es.

Auf seiner Twitter-Seite machte Indonesiens Präsident Joko Widodo Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten im Hochwasserschutz für die Überschwemmungen verantwortlich. Er sagte, dass einige Projekte seit 2017 aufgrund von Problemen beim Landerwerb verzögert wurden. Laut Indonesiens Agentur für Meteorologie sind weitere Gewitter mit starken Regen vorhergesagt.