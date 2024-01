Der Transitverkehr über den Brenner bleibt ein Dauerbrenner in Tirol

Der Transitverkehr über den Brenner bleibt ein Dauerbrenner in Tirol ©APA/THEMENBILD

Höchststand bei Verkehr am Brenner 2023, aber weniger Lkw

Am Brenner bzw. der Brennerautobahn in Tirol (A13) sind im vergangenen Jahr so viele Fahrzeuge wie nie zuvor unterwegs gewesen: 14,36 Millionen Pkw, Camper, Busse und Lkw passierten die Hauptmautstelle Schönberg, wie aus Zahlen des Autobahnbetreibers Asfinag hervorging. Während der Pkw-Verkehr 2023 um fast eine halbe Million auf 11,68 Millionen Autos zulegte, gab es beim Transit- bzw. Schwerverkehr einen leichten Rückgang um 3,2 Prozent auf 2,4 Millionen Lkw.

Dies bedeutete um 78.500 Sattelschlepper und Lkw mit Anhänger weniger als noch 2022, als man 2,48 Mio. Lkw der Kategorie 4 am Brenner gezählt hatte. Die Kategorie 4 entspricht laut Asfinag in etwa dem Transitverkehr, sie beinhaltet Fahrzeuge mit über 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht und vier oder mehr Achsen.

Trotz des nunmehrigen leichten Minus beim Transitverkehr war die Corona-bedingte Entwicklung des Jahres 2020 mit einem Rückgang um 6,3 Prozent letztlich nur von kurzer Dauer gewesen. Bereits im Jahr 2021 war es wieder zu einem Anstieg um 5,7 Prozent auf rund 2,45 Mio. Fahrten gekommen, das Jahr darauf folgte eine weitere Steigerung beim Transit, der in Tirol eine politischer Dauerbrenner ist.