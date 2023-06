Hochspannungsleitung durchs Ennstal wird generalsaniert

Die Hochspannungsleitung durch das obersteirische und Salzburger Ennstal hat mehr als 70 Jahre auf dem Buckel. 2025 soll die Generalerneuerung der 220-kV-Leitung zwischen Liezen und Wagrain durch die Austria Power Grid (APG) starten. Das Verwaltungsgericht Wien habe die rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung dazu erteilt, teilte die APG am Montag mit. In das Projekt werden rund 145 Mio. Euro investiert.

Mit der Generalerneuerung der 1949 in Betrieb genommenen 220-kV-Leitung zwischen dem Umspannwerk (UW) Weißenbach in der Steiermark und dem Einbindepunkt Wagrain in Salzburg will die APG die erforderlichen Kapazitäten für die Stromversorgung in der Region sicherstellen. Ein von der APG bereits im Juni 2020 angeregtes Feststellungsverfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei der steiermärkischen Landesregierung hatte ergeben, dass die Generalerneuerung der Leitung nicht UVP-pflichtig und daher nach dem Starkstromwegegesetz (StWG) zu genehmigen ist. Diese Entscheidung wurde nun vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) bestätigt, wie die APG ausführte.