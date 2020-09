Hochkarätiges Podium im Löwensaal

Die Auftaktveranstaltung zur Gesprächsreihe „W’ortwechsel“ findet heuer am Mittwoch, dem 7. Oktober 2020, um 19.30 Uhr im Löwensaal statt.

Alle Jahre wieder zieht auf Initiative der Katholischen Kirche Vorarlberg für mehrere Wochen der „W’ortwechsel“ quer durchs ganze Land: Eine Gesprächsreihe mit Vorarlberger Persönlichkeiten als Impulsgebern – heuer vom 12. Oktober bis 21. November 2020 in über 25 Gasthäusern in ganz Vorarlberg. Angesprochen sind alle, die gerne ins Gespräch kommen möchten.

Vorgestellt wird das „W’ortwechsel“-Gasthaus-Programm ab 8. Oktober 2020 online auf www.wortwechsel.jetzt – oder eben am 7. Oktober 2020 bei der beliebten Auftaktveranstaltung, die dieses Jahr in hochkarätiger Besetzung stattfinden wird: Schispringerin und Sportlerin des Jahres Eva Pinkelnig sowie Autor und Psychologe Georg Fraberger sind zum Podiumstalk mit Bischof Benno Elbs geladen. Mit Moderatorin Martina Ess sprechen sie unter anderem darüber, „wo das Glück beginnt und was ein gutes Leben ausmacht“.