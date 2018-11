Hochfest in St. Konrad

Am vergangenen Sonntag, dem 25. November 2018, beging die Pfarre St. Konrad ihr Patroziniums- und Kirchweihfest.

Der feierliche Gottesdienst wurde vom Kirchenchor St. Konrad, dem Projektorchester und Hilmar Häfele an der Orgel mit der „Kleinen Festmesse“ von Ernst Tittel musikalisch gestaltet. Pfarrer Thomas Heilbrun dankte u. a. den zahlreichen Mitarbeitern in Haupt- und Ehrenamt für ihren Einsatz in der Pfarre.