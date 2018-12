Hochegger berichtete von Telekom-Verstrickungen mit Politik

Im Telekom-Valora-Prozess plaudert heute einmal mehr der Ex-Lobbyist Peter Hochegger ausgiebig aus dem Nähkästchen. Er berichtete von zahlreichen Zuwendungen im Interesse der Großparteien ÖVP, SPÖ und FPÖ. Gegenleistungen habe es keine gegeben. Dabei ging es laut Hochegger etwa um einen Jagdausflug nach Schottland, die Unterstützung eines Fußballvereins oder die Organisation eines Weinfestes.

An dem Jagdausflug nach Schottland nahmen unter anderem Markus Beyrer, ehemals ÖIAG-Vorstand und Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), eine damalige Aufsichtsrätin der Erste und Bauunternehmer teil – alles bezahlt von der teilstaatlichen Telekom Austria. Gegenleistung habe es dafür keine gegeben, das sei eine rein private Reise gewesen, so der teilgeständige Hochegger am Dienstagvormittag zu Richterin Marion Hohenecker.

Keine Gegenleistung habe es auch für Zahlungen an den Fußballklub im Heimatort von Ex-Finanzminister Wilhelm Molterer (ÖVP) gegeben. Das Geld sei an den SV Sierning geflossen weil sich dies Molterer gewünscht habe. Auch Zahlungen im Umfeld der Wiener SPÖ im Zuge eines Weinfestes, das dem damaligen Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) wichtig gewesen sei, seien ohne Gegenleistung erfolgt, so Hochegger am 70. Verhandlungstag im Wiener Straflandesgericht.