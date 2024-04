Hochdotierter Asturien-Preis für Liedermacher Serrat

Der Sänger und Komponist Joan Manuel Serrat erhält den mit 50.000 Euro dotierten spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste. Der 80-jährige Liedermacher sei eine der herausragendsten Persönlichkeiten seiner Zunft, so die Stiftung Prinzessin von Asturien am Mittwoch: "Seine Lieder sind Teil des emotionalen Gedächtnisses mehrerer Generationen in Spanien und Lateinamerika, sowohl in Katalanisch als auch in Spanisch."

In der Frühzeit seiner Karriere in den 1960er Jahren wurde der in Barcelona geborene Serrat zu einer Ikone des katalanischen Widerstandes gegen die Franco-Diktatur, weil er auf Katalanisch sang. 1968 schloss ihn der staatliche spanische TV-Sender RTVE sogar vom Eurovision Song Contest aus, weil er das Lied "La, la, la", dessen Text ursprünglich auf Spanisch war, auf Katalanisch vortragen wollte. Inzwischen ist er jedoch zu einem entschiedenen Kritiker von Separatisten wie etwa dem früheren Regionalregierungschef Carles Puigdemont geworden.

Die Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnungen sind nach der Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Serrat ist der erste Gewinner des Jahres. Die weiteren Sieger werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach bekannt gegeben. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró. Die Auszeichnungen werden Ende Oktober von König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor in Oviedo überreicht.