Hochbeete für den Kulturhauspark

Die Dornbirner Jugendwerkstätten freuen sich über den Auftrag, den sie für die Essbare Stadt Dornbirn ausführen dürfen.

Dornbirn. Gartenarbeit wird mit Vorliebe bei Sonnenschein gemacht. Vom Regenwetter am letzten Donnerstag ließen sich die Arbeitsanleiter Günter Zechner, Patrick Weber und Christoph Winder trotzdem nicht abhalten. Wie versprochen, begannen sie mit der Lieferung der in der Holzwerkstatt der Dornbirner Jugendwerkstätten hergestellten Hochbeete. Die Fortsetzung und der Aufbau am Freitag fanden unter günstigen äußeren Bedingungen statt, der Befüllung und Bepflanzung der Hochbeete steht somit nichts mehr im Weg. Die Essbare Stadt und ihr Pilotgarten im Kulturhauspark wächst und gedeiht – jeder darf mitmachen und alle profitieren von diesem Modell, öffentliche Grünflächen zu bepflanzen und, im wörtlichen Sinn, essbar zu machen.