Hoch Leiki sorgt für heiße Tage im September

Sommermodus dank Hochdruckgebiet Leiki: Es bleibt auch am Wochenende überdurchschnittlich warm.

Warme Septembertage

Mittelfristvorschau

Der Freitag steht erneut unter zunehmendem Hochdruckeinfluss. Etwaige Nebelfelder und Restwolken lockern auf und es wird wieder sehr sonnig und warm. Hochdruckwetter auch am Samstag: Einzelne Frühnebelfelder lichten sich bald und dann scheint wieder überall die Sonne von einem oft ungetrübten Himmel. Am Sonntag lässt der Hochdruckeinfluss langsam nach. Bis weit in den Tag hinein überwiegt der Sonnenschein, bevor sich nachmittags vom Westen her erste dichtere Wokenfelder bemerkbar machen können, es bleibt aber überdurchschnittlich warm.