"Hoch Kultur Festival" startet am Donnerstag in Osttirol

Es gibt noch Schönwettertickets. Jetzt braucht es nur noch Schönwetter. Aber immerhin ist das Hochwasser im nahen Kärnten bisher ohne Einfluss auf das "Hoch Kultur Festival" geblieben, das zum 30-Jahr-Jubiläum der Musicbanda Franui von 10. bis 12. August auf der 1.673 Meter hohen Unterstalleralm im Osttiroler Innervillgraten veranstaltet wird. Die Festivalpässe, die gleichzeitig im Fall des Falles den Zugang zum Schlechtwetterzelt garantieren, sind freilich ausverkauft.

An sich steht die 1993 gegründete Gruppe für die Schnittmenge zwischen Hoch- und Volkskultur, die in immer neuen Projekten untersucht wird - von Schubert bis Georg Kreisler, von Volksmusik bis Gustav Mahler, von Literatur bis Theater. Für das Jubiläum hat man sich augenzwinkernd der Hochkultur zugewendet, denn die Unterstalleralm "liegt hoch genug, dass wir uns berechtigt fühlen, diesen Begriff zu verwenden", lacht Franui-Mastermind Andreas Schett. Weitere 500 Meter höher liegt die Franui-Almwiese, die namensgebend für die Gruppe war und nur über einen Hütersteig zu erreichen ist. Im Rahmen des Festivals werden am Samstag zwei geführte Wanderungen zur Franui-Wiese angeboten, die vier oder fünf Stunden dauern (Anmeldung bei der Tourismusinformation Villgratental: villgratental@osttirol.com).