Hoch hinaus am alpin-urbanen Campus

Die Universität Innsbruck bietet ein breites Studienangebot, hervorragende Forscherinnen sowie ein umfassendes Weiterbildungsangebot. Auch im Wintersemester 2022/2023 stehen Interessierten viele Wege offen.

Rund 28.000 Menschen besuchen derzeit Lehrveranstaltungen aus den 130 verschiedenen Studienmöglichkeiten. Trotz der Corona-Pandemie konnte die Universität Innsbruck die Studierendenzahlen weiter steigern. Auch die Anzahl der prüfungsaktiven Studierenden und jene der Absolventinnen und Absolventen konnte erhöht werden. „Wir hoffen derzeit sehr, dass im kommenden Studienjahr wieder ein relativ normaler Studienbetrieb möglich sein wird“, erklärt Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende an der Universität Innsbruck und fügt ­hinzu: „Durch die zwei vergangenen Studienjahre sind wir auf alle Herausforderungen bestens vorbereitet: Wir haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet und können so situationsangepasst reagieren.“

Online-Bewerbung

Auch im kommenden Studienjahr gilt an der Universität Innsbruck: Wer studieren will, soll auch einen Platz bekommen. Bis auf wenige gesetzlich vorgeschriebene Ausnahmen gibt es keine Zugangsbeschränkungen. So bleiben die Aufnahmeverfahren für die Bachelorstudien Architektur, Biologie, Informatik, Pharmazie und Wirtschaftswissenschaften sowie für das Diplomstudium Internationale Wirtschaftswissenschaften weiterhin ausgesetzt. Für das Bachelor- und Masterstudium Psychologie können sich Interessierte noch bis 15. Juli 2022 registrieren und im Anschluss ein schriftliches Aufnahmeverfahren durchlaufen. Die Anmeldung für Lehramtsstudien steht bis 13. Mai 2022 oder im Nebentermin zwischen 1. Juli und 12. August 2022 offen. Für das Masterstudium „Pharmaceutical Sciences-Drug­Development and Regulatory Affairs“ steht das Anmeldefenster noch bis 13. Mai 2022 offen. Die Registrierung für das Masterstudium Friedens- und Konfliktforschung endet am 31. Mai 2022. Für alle anderen Studien gilt für künftige Studierende lediglich die verpflichtende Online-Bewerbung, die grundsätzlich während des ganzen Jahres möglich ist. Die Allgemeine Zulassungsfrist für Bachelor- und Diplomstudien läuft bis 5. September 2022.