Poco und Meta befinden sich auf dem Weg nach Urupu. Da singt Poco plötzlich: „I Muetters Schtübele, do goht a hm hm hm, i Muetters Schtübele, do goht an Wiond!” Meta schaut überrascht auf, da sagt Poco: „Auf der Welt hinter uns wird von Volksspaltung gesprochen. Die Ursache dafür ist eine ausgebrochene Informationsungleichheit. Die Leute können nicht mehr miteinander reden, weil die Einen mehr wissen als die Anderen!“ Meta: „Du meinst, dass eine Seite zu wenig weiß, um mit der anderen überhaupt noch sprechen zu können!“ Poco: „Ja, Freundschaften brechen auseinander! Fred und Wilma Feuerstein, z.B, schauen zwar Nachrichten, beziehen ihre Informationen nur von ZIB1, dem Steinzeitnachrich-tenunterhaltungsdienst des ORF und schalten dann vielleicht noch zur Steinzeit-Tagesschau des ARD, wo im Prinzip das Gleiche kommt: Steinzeit.