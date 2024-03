HK Gruber feiert 81er auf Tour zwischen Wien und New York

Am 3. Jänner ist der österreichische Komponist und Dirigent HK Gruber 81 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass findet am 22. April im Wiener Konzerthaus ein Geburtstagskonzert statt, bei dem Gruber am Pult das ORF-Radiosymphonieorchester Wien leiten wird. Als Solistin ist Trompeterin Selina Ott angekündigt. Bereits zuvor geht es für Gruber aber über den großen Teich, steht doch gemeinsam mit dem Ensemble Modern eine kleine US-Reise an.

Dabei steht ein "Weimar"-Programm im Fokus, wenn am 9. sowie 12. April in Houston und New York Werke von Hindemith, Korngold, Schönberg und Weill gegeben werden. Begleitet werden Gruber und das Ensemble vom amarcord Vokalquartett sowie Mezzosopranistin Wallis Giunta. Einspielen können sich alle Beteiligten am 11. März in der Alten Oper Frankfurt, wo man mit demselben Abend aufwarten wird.