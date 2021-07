Hitzschlag: Trotz Warnungen immer wieder ein Thema

Die Tierschutzombudsfrau Karin Keckeis erinnert eindringlich daran, niemals und sei es noch so kurz, Tiere bei sommerlichen Temperaturen im Auto zurückzulassen.

Was für Kinder gilt, gilt auch für im Auto zurückgelassene Tiere. Parkierte Autos werden in Sommertagen zur tödlichen Hitzefalle. Am häufigsten sind bei uns Hunde (seltener Katzen) vom Hitzschlag, einer akut lebensbedrohlichen Erkrankung, betroffen. Es sind fast immer aufmerksame Passanten, dank derer Tiere aus der Hitzefalle gerettet werden können. Bei direkter Sonneneinstrahlung heizt sich der Autoinnenraum pro Minute um ein Grad auf.