Hitzewellen in Österreich häufiger und länger geworden

Hitzewellen sind in Österreich verglichen mit der Zeit bis 1990 um rund 50 Prozent häufiger und ein paar Tage länger geworden. Solche heißen Perioden werden definiert mit einer Serie von zumindest drei Tagen über 30 Grad nacheinander, die von Tagen zwischen 25 und 30 Grad unterbrochen werden können, solange die mittlere Maximaltemperatur der Periode bei 30 Grad bleibt. Die aktuelle Hitzewelle dauert laut Geosphere Austria im Norden und Osten bereits mehr als zehn Tage an.

Das ist auch für die jüngere Vergangenheit (Klimaperiode 1991 bis 2020) bereits überdurchschnittlich lang. In diesem Zeitraum dauerte eine durchschnittliche Hitzewelle an den Wetterstationen Innsbruck Universität, Linz Stadt und Wien Hohe Warte acht Tage. Derzeit sind es bis inklusive (heutigem) Mittwoch in Innsbruck 13 Tage, in Linz zwölf und in Wien elf.