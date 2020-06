Hitze des nahenden Sommers trotzen

Der Sommer stellt Pflanzen vor eine Herausforderung. Vor allem, wenn sie so ungeschützt der Sonne und Witterung ausgesetzt sind wie am Friedhof. Folgende Pflanzen eignen sich für Gräber im Sommer.

Hitzekünstler

Leben in der Sonne

Ähnlich robust verhält es sich mit Begonia semperflorens. Die klassischen Beetbegonien in Rot, Rosa und weiß vertragen Trockenheit dank ihrer ledrigen Blätter sehr gut. Fehlt es an Wasser, werden sie etwas fahl. Nach dem Wässern normalisiert sich die Blattfarbe wieder. Graue Blattfarben und haarige Blätter weisen ebenfalls auf ein Leben in Sonne hin. So erkennt man an ihrem Aussehen, dass Gazanien, Mehlsalbei, Eisenkraut und Greiskraut mit intensiver Einstrahlung gut zurechtkommen. Ihnen sollte in der Anwachsphase etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sind sie aber erst einmal eingewachsen, gehören sie zu den verlässlichsten Blütenpflanzen am Grab.