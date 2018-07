Hitlergruß bei Fußballspiel: Deutscher in Kärnten verurteilt

Ein 30-jähriger Deutscher ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und Herabwürdigung religiöser Lehren von einem Geschworenensenat zu 24 Monaten Haft, davon vier Monate unbedingt, verurteilt worden. Er hatte im Juli 2017 bei einem Fußballspiel den Hitlergruß gezeigt sowie laut "Adolf Hitler" und "Fuck Allah" geschrien.

Der Angeklagte bekannte sich zu den Vorwürfen der Staatsanwältin Heidrun Endisch – Verstoß gegen das Verbotsgesetz sowie Herabwürdigung religiöser Lehren – schuldig. Der Vorfall hatte sich im Rahmen eines Fußballspiels zwischen einer türkischen und deutschen Mannschaft in Velden am Wörthersee ereignet. Der Angeklagte erzählte in der Befragung durch die Vorsitzende des Geschworenensenats, Richterin Michaela Sanin, dass an diesem Tag sehr viel Alkohol geflossen sei. Der Vorfall sei ihm nun sehr peinlich und tue ihm leid, er trage aber kein nationalsozialistisches Gedankengut in sich. Wofür Adolf Hitler stehe, sei kein Thema, darüber brauche man nicht zu diskutieren, erklärte er.

Weiters sagte er, ein treuer Fan des Fußballklubs “Hannover 96” zu sein, und mit seiner Frau nach Velden gereist zu sein, um die Spiele zu sehen. Wegen seines Hundes, der keinen Maulkorb trug, sei er des Platzes verwiesen worden. Daraufhin habe er den Betreuer der türkischen Mannschaft mit “Fuck Allah” und dem Hitlergruß beleidigt, um ihn zu provozieren, erzählte der Deutsche, bei dem nach der Festnahme 1,38 Promille Blutalkohol gemessen wurden. “Sobald der Schnaps im Spiel ist, setzt bei mir etwas aus.”

Der Mann ist in Österreich unbescholten, in Deutschland aber wegen verschiedener Delikte, wie Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt und die öffentliche Ordnung, häufig im Zusammenhang mit Fußballspielen, mehrfach vorbestraft. Dazu erklärte er, er habe in früheren Jahren viele Fehler gemacht, doch als er seine jetzige Frau kennenlernte, sei damit Schluss gewesen. Als “einmaligen und dummen Ausrutscher nach vielen Jahren des Wohlverhaltens”, bezeichnete Verteidiger Dario Paya die Tat.

Das Gericht wertete die Tatsache, dass in diesem Fall ein Verbrechen und ein Vergehen zusammenfielen ebenso erschwerend wie die Vorstrafen aus Deutschland und den Alkoholkonsum. Denn der Angeklagte müsse aus Erfahrung wissen, dass bei ihm Alkohol zu Straftaten führen könne, erklärte Sanin. Sowohl aus spezial- als auch aus generalpräventiven Gründen wäre in diesem Fall eine rein bedingte Strafe nicht ausreichend, führte die Richterin aus. Strafmindernd wirkten sich das reumütige Geständnis und die Tatsache aus, dass die Straftaten in Deutschland fünf Jahre und mehr zurückliegen. Der Angeklagte erbat drei Tage Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.