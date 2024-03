Historischer Frühstart bei der Spargelernte

Die österreichischen Spargelbäuerinnen und Spargelbauern beginnen heuer zwei bis drei Wochen früher als üblich mit der Ernte und legen damit einen historischen Frühstart hin. Grund sind die vergleichsweise hohen Bodentemperaturen, wodurch die Pflanzen zuletzt ideale Wachstumsbedingungen vorgefunden haben, wie der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ), Josef Moosbrugger, gegenüber der APA erklärte. Ebenso erwarten die Agrarier für heuer eine höhere Erntemenge.

Sollte das Wetter weiterhin stabil und warm bleiben, werde österreichischer Spargel bereits Anfang April und damit früher als in der Vergangenheit in die Supermärkte gelangen, so Moosbrugger. Derzeit finde man dort nur importierte "Stangenware" vor, die weniger frisch und unter schlechteren Produktions- und Sozialstandards produziert worden sei. Mit dem Kauf von heimischen Produkten werde auch das Klima geschont. "Es lohnt sich daher, den geringeren Mehrpreis zu investieren."