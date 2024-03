Historisch-kritische Ausgabe Ödön von Horváths ist beendet

Eine viele Jahre umfassende Forschungs- und Editionsarbeit kommt zum Abschluss: Die 2009 mit dem Band zu dem Theaterstück "Kasimir und Karoline" begonnene historisch-kritische Ausgabe der Werke Ödön von Horváths (1901-1938) ist mit der Herausgabe von Band 19 ("Notizbücher. Supplemente") nun beendet. Die von Klaus Kastberger bei De Gruyter herausgegebene "Wiener Ausgabe sämtlicher Werke" wird am 18. März (19 Uhr) im Literaturhaus Graz erstmals präsentiert.

Grundlage waren die umfangreichen Nachlassbestände des Autors im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek und der Wienbibliothek im Rathaus. "In neunzehn großformatigen und mit vielen Faksimiles ausgestatteten Bänden werden hier erstmals alle Werke, Briefe, Notizbücher und Lebensdokumente sowie alle Akten, in denen der Autor erwähnt wird, in gesicherter Form dargeboten. Neben den Endfassungen der Werke wird das gesamte genetische Material und damit der hochmoderne Arbeitsprozess Horváths zugänglich gemacht", heißt es dazu. Dieser äußere sich "vornehmlich in einer cut-and-paste-Technik bei der Erstellung von Typoskripten. Horváth erarbeitet dabei Text an der Schreibmaschine, überarbeitet ihn handschriftlich teils mehrfach und trennt dann stark überarbeitete Passagen mittels Schere von den Blättern ab. Den Text tippt er auf der Schreibmaschine auf einem neuen Blatt ins Reine und klebt ihn dann an die entsprechende Stelle des ursprünglichen Typoskripts ein." Neben der Nachvollziehbarkeit der Entstehung gebe es nun erstmals auch "eine verlässliche Textgrundlage", die bereits gewürdigt werde: "Auch in zeitgenössischen Theateraufführungen wurde die neue Ausgabe bereits vielfach genutzt."

Die Forschungsarbeiten am Franz-Nabl-Institut der Karl-Franzens-Universität Graz dazu wurden hauptsächlich vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) finanziert. In Kooperation mit dem Institut für Informationsmodellierung der Universität Graz wurde ein digitales Tool auf der Grazer Langzeitarchivierungsplattform GAMS entwickelt, auf dem sich sämtliche Theaterstücke des Autors erschließen lassen. Ausgekoppelt aus der historisch-kritischen Ausgabe wurden die wichtigsten Werke Horváths auch in preiswerten Leseausgaben bei Reclam aufgelegt. Mit dem Abschluss der Editionsarbeit ist auch im Sommer auch ein umfangreiches Horváth-Handbuch erschienen.

(S E R V I C E - Ödön von Horváth: "Wiener Ausgabe sämtlicher Werke. Historisch-kritische Edition". Herausgegeben von Klaus Kastberger. 19 Bände herausgegeben von Erwin Gartner, Kerstin Reimann, Nicole Streitler-Kastberger und Martin Vejvar. Walter de Gruyter. Präsentationen u.a. am 18.3., 19 Uhr, im Literaturhaus Graz, am 22.4., 19 Uhr, in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien, am 29.4., 19.30 Uhr, im Robert-Musil-Institut Klagenfurt und am 13.5., 18 Uhr, im Brenner-Archiv/Literaturhaus am Inn, Innsbruck. "Ödön-von-Horváth-Handbuch". Herausgegeben von: Nicole Streitler-Kastberger und Martin Vejvar. Walter de Gruyter. 500 Seiten, 174,95 Euro. ISBN: 9783110704174. Digitale Ausgabe: )