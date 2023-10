Hirschkäfer-Gewinnspiel 2023: Siegerin steht fest!

Ein großes Danke geht auch im heurigen Jahr wieder an alle Finder und Sichtungsmelder, die sich so zahlreich an den Hirschkäfersichtungen 2023 beteiligt haben.

Es wurden wie jedes Jahr viele Sichtungen gemeldet und viele inspirierende Bilder eingereicht. Gewonnen hat dieses Jahr Claudia Bösch mit einem tollen Schnappschuss eines Hirschkäfermännchens. Die Stadt Hohenems gratuliert recht herzlich!

Hinweise auf Sichtungen zeigen die Anwesenheit seltener Arten – somit kann der Bestand leichter abgeschätzt und (bedrohte) Arten besser geschützt werden. Aufgrund von Bürgermeldungen können die Hirschkäfervorkommnisse sichtbar gemacht werden.